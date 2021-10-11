Екатеринбург, 11 октября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В некоторых районах Екатеринбурга отмечается смог. Эту информацию подтвердили журналистам в пресс-службе свердловского управления МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области У тлеющего торфяника

В качестве причины смога назван тлеющий торфяник у микрорайона Солнечный. Тление происходит на большой глубине. Открытого горения нет.

Для мониторинга пожарной обстановки задействуют беспилотники. А жителям рекомендуют ограничить открывание окон и форточек в квартирах и употреблять больше фруктов, жидкости, овощей, максимально ограничить курение и т.д.