Пермь, 11 октября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Первым заместителем министра министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края стала Татьяна Михалева, сообщают СМИ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

По данным информресурсов, ранее чиновница работала в администрации Перми в должности начальника департамента экономики и промышленной политики. В 2019 году Михалева покинула этот пост по семейным обстоятельствам.

Добавим, бывший первый замминистра минимущества региона Ольга Андриянова в июне 2021 года возглавила госинспекцию по охране объектов культурного наследия Прикамья.