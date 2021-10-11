Емельяновский район, Красноярский край, 11 октября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Красноярская природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с загрязнением земельного участка мазутом в посёлке Кедровый Емельяновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в прокуратуре Красноярского края.

Glasbruch2007 Мазут

Установлено, что на указанной территории был построен военный городок. В 2002 году его передали в собственность администрации района. Мазутные котельные реконструировали, мазут хранился в цистернах.

Проверка проводилась совместно со специалистами Росприроднадзора и лабораторией. Обследовав земельный участок, проверяющие выяснили, что с одной цистерны объёмом 1000 куб. м. (с остатком мазута 30 куб. м.) происходит утечка мазута.

Прокуратура даст оценку соблюдения экологического законодательства. Вред почве устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в порту Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края произошёл разлив мазута.

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