Якутск, 11 октября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Якутии на прошлой неделе заболеваемость COVID-19 возросла на 12,5%, в том числе в Якутске — на 8,6%, 68,3% заболевших — люди от 15 до 64 лет. Это стало причиной рекомендаций от главы Роспотребнадзора по республике усилить меры по борьбе с распространением инфекции, сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM. Скан письма главного санитарного врача региона Маргариты Игнатьевой к главе региона Айсену Николаеву опубликовал телеграм-канал NewsOfYakutia.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Ряд мер предлагается ввести «на основании вышеизложенного в целях предупреждения высокой заболеваемости и дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения». В их числе запрет работы организаций общественного питания всех форм собственности с 22:00 до 06:00, допуск в кинотеатры, театры, музеи, выставочные залы только по QR-кодам и только при условии максимальной загруженности не более чем на 50%.

Есть также рекомендация перевести на дистанционный формат обучения студентов ссузов и вузов без прививок, усилить работу по контролю за соблюдением введённых ограничений, профилактические мероприятия и деятельность Росгвардии по контролю за соблюдением гражданами мер самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковидных госпиталях Якутии находятся 160 человек, оказавшихся в тяжёлом состоянии из-за коронавируса. В том числе 37 пациентов переведены на ИВЛ, сообщила на брифинге 8 октября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. Она подчеркнула, что количество тяжёлых больных растёт.