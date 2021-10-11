Пекин, 11 октября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Крупногабаритный рейсовый автобус сошёл с автотрассы и упал в реку в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом 11 октября сообщает Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в районе города Шицзячжуан. Очевидцы ДТП сообщают, что автобус практически полностью ушёл под воду, на поверхности осталась только крыша. Части пассажиров удалось выбраться из автобуса на крышу. Информация о возможных пострадавших уточняется.

На место происшествия направились спасатели и бригады медиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП на юге Китая, жертвами которого стали пять человек, ещё 11 получили ранения.