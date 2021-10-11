Орск, Оренбургская область, 11 октября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. На востоке Оренбургской области развернута активная информационная кампания. Об опасности употребления алкогольной продукции информируют через социальные сети, радио‑ и телевещание, к работе подключены крупные медиаресурсы, сообщает пресс-служба областного правительства.

Громкоговорители

По улицам Орска курсируют десять автомобилей, которые через громкоговорители предупреждают население об опасности алкогольной продукции не только в пластиковой таре, но и в стеклянных бутылках.

В восточной части региона продолжается подворовой обход. В рейдах участвуют около 600 человек: волонтеры, народные дружинники, соцработники, волонтеры и представители управляющих компаний.

Напомним, в Оренбуржье произошло массовое отравление алкогольной продукцией. Пострадали более 60 человек, умерли более 30 оренбуржцев. Все они употребляли алкоголь, содержащий метанол. Содержание яда в организме умерших в пять раз превышало смертельную дозу.