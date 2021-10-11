Хабаровск, 11 октября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Суд Хабаровска вынес приговор бывшему замминистра транспорта и дорожного хозяйства правительства Хабаровского края — чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в прокурату региона.

Kaluga.sledcom.ru Коррупция

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В суде установлено, что фигурант через посредника с августа по декабрь 2019 года получил взятку от предпринимателя, проживающего за границей, в размере 4,8 млн рублей за помощь в трудоустройстве на должность начальника краевого государственного казенного учреждения «Хабаровскуправтодор» своего знакомого.

Взятка передавалась предпринимателем с целью лоббирования своих интересов при выполнении в будущем госконтрактов, заключаемых с этим предприятием.

Взяточник получил лишь 1,8 млн рублей. Передать оставшуюся часть взяткодатель отказался.

Ранее, летом 2019 года, обвиняемый получил от своего знакомого 320 тыс. рублей за способствование в трудоустройстве на должность директора АО «Региоснаб» определенного лица. Тем самым ввел взяткодателя в заблуждение, поскольку занимал должность ведущего эксперта в службе экспертов губернатора Хабаровского края и не обладал полномочиями по трудоустройству.

Взятками фигурант распорядился по своему усмотрению. Вину в совершении преступлений он признал.

Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 4,8 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске начальнику отдела полиции предъявлено обвинение по коррупционной статье. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.