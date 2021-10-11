Ханты-Мансийск, 11 октября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Югре с 12 октября 2021 года введён запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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С 25 октября в Ханты-Мансийском автономном округе вводится обязательное экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-COV-2 у обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования с признаками ОРВИ при прохождении «входного фильтра» в образовательных организациях.

Напомним, с 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан.