Орск, Оренбургская область, 11 октября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области после массового отравления суррогатным алкоголем запущен социальный проект. Решение принято местными властями, сообщает пресс-служба областного правительства.

Нет алкоголю!

Жителям восточной части региона предлагают обменять сомнительную спиртосодержащую продукцию на продуктовые наборы в магазинах сети «Желен».

»Стоимость набора превышает стоимость алкоголя в несколько раз. К этой работе подключены магазины сети, где каждый оренбуржец может обменять продукцию и сообщить точку, где приобрел её», — подчеркнули чиновники.

Напомним, по последним данным, жертвами суррогатного алкоголя стали 34 человека. Еще 33 оренбуржца получают лечение. Региональные власти призывают население отказаться от употребления алкогольных напитков, пока идет расследование уголовного дела и массовые рейды по выявлению точек производства и хранения суррогата.