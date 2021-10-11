Красноярск, 11 октября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дивногорской трассе в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в краевом ГУ МВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

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На дивногорской трассе местами выпал мокрый снег. В районе посёлка Верхняя Бирюса наблюдается минусовая температура. На проезжей части гололедица.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер ожидается на Таймыре в Красноярском крае.

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