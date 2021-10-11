Москва, 11 октября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Новая купюра номиналом сто рублей поступит в достаточном количестве в обращение к концу 2022 года. Об этом 10 октября сообщил зампред Центробанка Михаил Алексеев в интервью газете «Известия».

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Алексеев уточнил, что эскиз новой купюры уже утверждён, на банкноте будут изображены такие символы Москвы, как парк «Зарядье», Красная площадь, Шуховская башня, главное здание МГУ.

По словам Алексеева, кредитным организациям потребуется время для настройки оборудования, в том числе счётно-сортировальных машин и банкоматов, под новую купюру. Эти мероприятия займут несколько месяцев.

По данным регулятора, оборот будет постепенно насыщаться новыми сторублёвыми купюрами в 2023—2025 годах. В 2026—2029 годах доля новых купюр станет уже значительна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Центробанке планируют модернизировать купюры достоинством 1 тыс. и 5 тыс. рублей.