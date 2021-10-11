Орск, Оренбургская область, 11 октября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области увеличилось число летальных исходов от суррогатного алкоголя. По состоянию на вечер 10 октября, известно 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, из которых 34 человека скончались. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Антидотную терапию в стационарах получают 24 человека. Медики оценивают состояние 11 пациентов как удовлетворительное, шесть из них готовят к выписке. Двое пациентов пребывают в состоянии средней тяжести, семеро — в тяжелом, четверо — подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся девять человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области по факту массовой гибели людей из-за отравления суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержаны девять человек, в отношении восьми избрана мера пресечения. Все они заключены под стражу.