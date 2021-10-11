Хабаровск, 11 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В поселениях Комсомольского района Хабаровского края в 2022 году появится сразу восемь новых общественных пространств. Эти территории жители выбрали сами во время рейтингового голосования. Средства на их благоустройство район получит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства региона.

spanphilov0 Благоустройство

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В Комсомольском районе активно реализуются программы по благоустройству общественных пространств. В этом году территории для отдыха были отремонтированы в восьми сельских поселениях. В следующем году приведут в порядок не меньше площадок.

В 2022 году в районе предстоит благоустроить сквер в посёлке Молодежный, роллердром в селе Новый Мир, пешеходную зону в селе Пивань, детские площадки в Селихино и Снежном, парковую зону в посёлке Уктур, парк Славы в Хурбе и площадь перед Домом культуры в посёлке Ягодный.

В Хабаровском крае свои голоса за те или иные общественные территории отдали более 92 тысяч человек.

«Хочется напомнить о роли граждан в реализации проекта комплексного благоустройства. Президент РФ назвал вопрос благоустройства городов одним из приоритетных направлений работы правительства страны. Все работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» необходимо выполнять с обязательным учетом мнения граждан и под их непосредственным контролем», — сказал член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Формирование комфортной городской среды» в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.

Отмечается, что два года назад, член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина оценила ситуацию с городским благоустройством и детскими учреждениями на Дальнем Востоке, как неблагоприятную. За один месяц она посетила десятки дворов и общественных территорий в ДФО и пришла к выводу, что местные чиновники и надзорные органы не уделяют должного внимания проблемам.