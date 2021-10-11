Ситуацию с COVID-19 в Якутске сравнили с войной
Якутск, 11 октября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Приказы оперативного штаба Якутии должны исполняться беспрекословно, только так удастся выиграть войну с COVID-19. Об этом заявил заведующий КТ-кабинета в Якутске Радислав Гатилов, написало 11 октября ИА SakhaDay. Врач прокомментировал увольнение ректора Малой академии наук Якутии Василия Павлова, отказавшегося предоставить её здание под размещение ковидного госпиталя.
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Он обратился к чиновникам всех отраслей Якутии с просьбой выполнять приказы оперативного штаба региона, курирующего вопросы распространения коронавирусной инфекцией. По словам заведующего КТ-кабинета в Якутске, на кону стоят жизни людей. Он считает, что сейчас все должны работать как единая команда, вне зависимости от принадлежности отрасли, которую курирует тот или иной чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии из-за COVID-19 остановлена работа центра выявления и поддержки одарённых детей — Малой академии наук. С её ректором Василием Павловым расторгнут трудовой договор из-за его отказа предоставить здание центра для размещения ковидного госпиталя.