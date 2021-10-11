Якутск, 11 октября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Приказы оперативного штаба Якутии должны исполняться беспрекословно, только так удастся выиграть войну с COVID-19. Об этом заявил заведующий КТ-кабинета в Якутске Радислав Гатилов, написало 11 октября ИА SakhaDay. Врач прокомментировал увольнение ректора Малой академии наук Якутии Василия Павлова, отказавшегося предоставить её здание под размещение ковидного госпиталя.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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«У нас идёт пандемия COVID-19, по реальной статистике у нас нет семьи, которой бы не коснулась эта инфекция. Статистика потерь и пострадавших начинает приравниваться к временам Великой Отечественной войны, и как на войне, все руководители всех ведомств должны исполнять все приказы руководства. Как мы можем выиграть войну без исполнения приказов оперштаба? Просто представьте картину — командир не будет выполнять приказ генерала, так его сразу отдадут под трибунал и расстреляют на месте по закону военного времени», — написал Радислав Гатилов.

Он обратился к чиновникам всех отраслей Якутии с просьбой выполнять приказы оперативного штаба региона, курирующего вопросы распространения коронавирусной инфекцией. По словам заведующего КТ-кабинета в Якутске, на кону стоят жизни людей. Он считает, что сейчас все должны работать как единая команда, вне зависимости от принадлежности отрасли, которую курирует тот или иной чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии из-за COVID-19 остановлена работа центра выявления и поддержки одарённых детей — Малой академии наук. С её ректором Василием Павловым расторгнут трудовой договор из-за его отказа предоставить здание центра для размещения ковидного госпиталя.