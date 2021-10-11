Каракас, 11 октября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. В Венесуэлу прибыла партия из 2 000 594 доз вакцин от COVID-19, закупленных правительством страны через механизм Covax. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

Как объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, самолет с дозами, приобретенными государством у Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения, прибыл в международный аэропорт Майкетия рано утром 10 октября.

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо подтвердил прибытие новой партии вакцин, которые будут применяться бесплатно для населения, чтобы достичь цели иммунизации 70% населения до конца 2021 года.

Он объяснил, что в стране уже находится более 29 миллионов доз вакцин, чтобы покрыть цель, намеченную на 31 октября, и сказал, что 10 и 11 октября они будут распределены.