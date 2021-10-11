Саратов, 11 октября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Монумент «Героям фронта и тыла 1941−1945 гг», установленный в Саратове в память советских лётчиков и работников трижды орденоносного Саратовского авиазавода, в годы Великой Отечественной войны выпускавшего знаменитые истребители, превращается в место развлечения для молодёжи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из обращения А. Ф. Бернадского

По памятнику, частью которого является знаменитый истребитель Як-3, катаются на самокатах, используют его части как горку в парке развлечений, разрисовывают несмываемой краской элементы памятника, и это несмотря на камеру видеонаблюдения, которая транслирует все события в режиме онлайн. Установить малолетних вандалов порой сложно, так как качество передачи камеры оставляет желать лучшего.

Ветеран Саратовского авиазавода Александр Бернадский возмущён таким отношением к памяти, отмечая, что «ничего святого у молодёжи нет».

Устав отлавливать несознательную молодёжь самостоятельно и проводить с ними беседы, ветеран написал письмо Владимиру Путину, в котором поделился своей болью о потере памяти нынешним поколением.

В письме ветеран рассказывает о том, что неоднократно просил у руководителя УМВД России по г. Саратову поставить пост полиции, а у властей Саратова — невысокое ограждение по периметру памятника, но воз и ныне там. Обращался встревоженный ситуацией житель Саратова и с заявлениями в УМВД, в которых указывал конкретные факты вандализма, прилагая и фото, и видео, но ситуация так и остаётся неразрешённой.

«Ничего святого у молодёжи нет. Причем памятник является объектом историко-культурного значения. Охраняется государством», — отметил Александр Бернадский.

В 2020 году Саратов получил звание «Город трудовой доблести», в том числе и благодаря вкладу знаменитого авиазавода. Вот только память у некоторых жителей, похоже, оказалась коротка, раз они не могут объяснить своим детям ценность наследия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саратовский авиазавод был обанкрочен и прекратил своё существование в 2012 году. Земли, недвижимое имущество, включая некоторые убежища, оказались в частных руках. На сегодня ведётся работа по возвращению имущества на баланс государства. Активное участие в этом принимает и ветеран Бернадский.

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