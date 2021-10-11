Гавана, 11 октября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Национальный союз кубинских историков объявил о решении присудить Раулю Кастро Национальную премию по истории во время церемонии, посвященной 153-й годовщине начала борьбы за независимость. Об этом пишет Prensa Latina.

Kremlin.ru Рауль Кастро

Диплом за Кастро получил президент Кубы Мигель Диас-Канель, который призвал продолжать углубляться в историю и её знания, чтобы найти ответы на современные проблемы страны с этой точки зрения.

Глава организации Хорхе Луис Анейрос, говоря о заслугах Рауля Кастро, которые делают его достойным признания, подчеркнул ценный вклад политика, который на протяжении более полувека был исключительным действующим лицом событий.

Он также подчеркнул вклад в изучение и сохранение памяти народа карибской страны, а также состояние страстного исследователя национальной истории.

Рауль Кастро занимал самые высокие посты в руководстве вооруженных сил, Коммунистической партии и правительства Кубы — должности, с которых он способствовал развитию исследований в этой области знаний.

В этой связи Анейрос упомянул о создании органа по развитию работы с историей в вооруженных силах и о содействии развитию музеев, таких как музей Второго фронта, посвященный партизанской борьбе в Сьерра-Маэстре.

Он также предоставил свои собственные свидетельства в виде дневника кампании — важного отчета о том, что произошло с момента высадки на берег с яхты «Гранма» в декабре 1956 года до первых побед зарождавшейся армии.