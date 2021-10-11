Белогорск, Амурская область, , 06:43 — REGNUM Депутаты КПРФ, занявшие большинство мест в представительном органе Белогорска Амурской области, настроены на конфронтацию с главой и администрацией города. Такой вывод сделал мэр Станислав Мелюков, об этом он сообщил 11 октября в своём телеграм-канале.

Депутаты от КПРФ Duma.gov.ru

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«С 19 сентября расклад политических сил в представительном органе власти кардинально поменялся. Тем не менее, работать необходимо и в этих, непривычных условиях. Насколько это получится, сказать сейчас сложно, но, судя по тому, что происходит в горсовете, где большинство у КПРФ и ЛДПР, их депутаты настроены на конфронтацию с главой и администрацией. Эти выводы сделаны мною исходя из событий, произошедших на первом организационном заседании Совета нового созыва», — написал Станислав Мелюков.

По его словам, депутаты КПРФ и ЛДПР отказались поддержать программу «Белогорск 2020−2024», сформированную главой города и представителями «Единой России». Этот вопрос был исключён из повестки дня под разными предлогами. Станислав Мелюков удивлён такими действиями представителей оппозиции ЕР в ключе ранее высказанных ими обещаний работать конструктивно.

Мэр города также обратил внимание на то, что депутатами Белогорска руководили представители Благовещенска, Свободного и Михайловского района, диктуя им, что делать и как голосовать. Станислав Мелюков также не признал легитимность избранного председателя горсовета Светланы Трембач потому, что он считает этот выбор нечестным и несправедливым.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорский городской совет народных депутатов 17−19 сентября были избраны 15 представителей от КПРФ и всего 8 — от «Единой России».