Мехико, 11 октября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. Четверо сотрудников полиции были убиты неизвестными преступниками в штате Сакатекас, расположенном в центральной части Мексики. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба управления общественной безопасности штата в Twitter.

Timothy Neesam Полиция Мексики

Нападение на полицейских произошло в столице штата Сакатекас, одноимённом городе. Злоумышленники открыли огонь по стражам правопорядка недалеко от футбольного поля, где в это время проходил турнир детских команд. Информация о пострадавших среди игроков, зрителей, либо организаторов турнира, не поступала.

С начала текущего года в штате Сакатекас от рук бандитов погибли около 900 человек. По данным опроса, проведённого национальным институтом статистики и географии среди жителей штата, 95% проживающих в крупнейшем городе региона Фреснильо не чувствуют себя в безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти полицейских, пострадавших во время студенческого марша в память о жертвах трагедии 1968 года в Мексике.