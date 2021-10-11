Сакатекас, Мексика, 11 октября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В столице мексиканского штата Сакатекас неизвестные правонарушители убили четырёх сотрудников полиции. Об этом сообщает в своём аккаунте в Twitter управление общественной безопасности штата Сакатекас.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

«Мы глубоко скорбим из-за гибели сотрудников <…> после трусливого нападения», — говорится в тексте.

В СМИ сообщают, что инцидент произошёл рядом с футбольным полем, на котором проходили соревнования среди детей. Информации о пострадавших среди зрителей и игроков турнира нет.