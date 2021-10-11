Благовещенск, 11 октября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Коронавирус вызывает мультисистемные поражения у пациентов. Об этом заявил руководитель инфекционного госпиталя Благовещенской городской клинической больницы Виктор Бардов. Он назвал вакцинацию единственным способом остановить распространение COVID-19, написала 11 октября «Амурская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM COVID-19

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«Коронавирусная инфекция поражает множество органов в организме человека. Мы привыкли, что это пневмония и поражение органов дыхания — легких, но также коронавирусная инфекция оказывает неблагоприятное влияние и на головной мозг, и на печень, и на почки, то есть мы видим мультисистемное поражение у пациентов. Тяжелее всего коронавирус переносят пациенты с сахарным диабетом, почечной недостаточностью и пациенты с онкогематологическими заболеваниями: лейкоз, лимфома», — сказал Виктор Бардов.

Он отметил, что лечить пожилых пациентов гораздо сложнее потому, что у них чаще наблюдаются декомпенсированная сердечная недостаточность и сопутствующие патологии. Врач также подчеркнул, что в регионе встречаются случаи повторного заболевания COVID-19.

«Из вакцинированных таких пациентов всего 3,5%, и у них не развиваются такие осложнения, как пневмония и дыхательная недостаточность, они переносят заболевание в более лёгкой форме и без осложнений», — заверил Виктор Бардов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковидные госпитали Амурской области всё чаще привозят молодых пациентов с обширным поражением лёгких. В тяжёлом состоянии из-за COVID-19 находится много амурчан трудоспособного возраста.