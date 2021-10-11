В Приамурье заболели COVID-19 3,5% вакцинированных граждан
Благовещенск, 11 октября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Коронавирус вызывает мультисистемные поражения у пациентов. Об этом заявил руководитель инфекционного госпиталя Благовещенской городской клинической больницы Виктор Бардов. Он назвал вакцинацию единственным способом остановить распространение COVID-19, написала 11 октября «Амурская правда».
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Он отметил, что лечить пожилых пациентов гораздо сложнее потому, что у них чаще наблюдаются декомпенсированная сердечная недостаточность и сопутствующие патологии. Врач также подчеркнул, что в регионе встречаются случаи повторного заболевания COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, в ковидные госпитали Амурской области всё чаще привозят молодых пациентов с обширным поражением лёгких. В тяжёлом состоянии из-за COVID-19 находится много амурчан трудоспособного возраста.