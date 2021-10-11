Токио, 11 октября, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Самого высокого уровня за последние три года достигла цена на нефть на Токийской товарной бирже. Об этом свидетельствуют 11 октября данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цена на один килолитр (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти с поставкой в марте 2022 года достигла сейчас почти за 54,4 тыс. иен (около $484,3). Это рекордная цена с октября 2018 года.

Трейдеры в Токио ожидают дальнейшего роста цен на нефть в связи с планами правительства Китая постепенно отходить от использования угля и переключаться на другие энергоносители.

На итоги торгов в Токио влияет возрастание цены на нефть на других площадках, в первую очередь на торговой бирже в Нью-Йорке. Рост цен на нефть связан с возрастанием экономической активности в странах мира по мере ослабления пандемии коронавируса, а также с политикой сдерживания нефтедобычи, которой придерживаются основные государства-производители.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) впервые за семь лет поднялась выше $80 за баррель.