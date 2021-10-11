Хабаровск, 11 октября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В Хабаровском крае значительно подорожали куриные яйца — за два месяца цена выросла на 27%.

(сс) ccipeggy Яйца

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В настоящее время отпускная стоимость десятка яиц первой категории варьируется от 65 до 68 рублей, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Отмечается, что подорожание вызвано с затратами на тепловую и электрическую энергию в холодный сезон. К тому же 60% себестоимости яиц составляют расходы на корм. Цена на зерновые культуры увеличилась, в том числе на пшеницу.

«Пока у нас остался резерв сои, закупленной в прошлом году по фиксированной цене, в скором времени планируем пополнять запасы, а значит, цена на конечный продукт немного вырастет,» — пояснил исполнительный директор предприятия «Племптицезавод «Хабаровский» Владислав Степанов.

За девять месяцев 2021 года предприятие-производитель выпустило 135,39 млн яиц, что на 3 млн больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, российские потребители переключаются с подорожавших фруктов и овощей на другие продукты питания, что способствует повышению их цен, заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала тот факт, что инфляция в РФ ускорилась до 7,48%.