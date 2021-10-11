Владивосток, 11 октября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. В Приморском крае для некоторых категорий вводится обязательная вакцинация от коронавируса — соответствующее решение приняло руководство территориального управления Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства региона.

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Отмечается, что в крае сохраняется напряженная коронавирусная обстановка. Ежедневно выявляют более 200 новых случаев заражения, а темпы вакцинации остаются низкими. Коллективный иммунитет не сформирован. На данный момент вакцинировались 374 534 человека — 41,5% от плана.

«Подписано постановление о проведении обязательной вакцинации по эпидпоказаниям отдельных категорий граждан в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания населения, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, экскурсионно-выставочной деятельности, торговли, общественного питания, гостиничных услуг, в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, техническом обслуживании, ремонте, предоставлении персональных услуг, почтовой связи, клининге, парикмахерских, прачечных, химчистке. Это также пищевая промышленность, рыболовство, береговые рыбоперерабатывающие предприятия, холодильные терминалы, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, промышленные предприятия, государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления. Постановление не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к прививке», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Первым компонентом необходимо привиться до 15 ноября, вторым — до 15 декабря.

«Руководителям министерств, ведомств, предприятий, организаций, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям всех форм собственности необходимо вакцинировать не менее 80% от общей численности сотрудников. Отстранить от работы и перевести на дистанционный режим с 11 ноября граждан, не получивших ни одного компонента вакцины, с 15 декабря — не закончивших вакцинацию», — сказано в постановлении.

Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов активизировать работу по вакцинации населения, добавив, что четвертая волна коронавируса дойдет до Приморья в ближайшее время.

За минувшие два дня в Приморье скончались пять человек от осложнений COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие выходные, 9−10 октября, скончались от COVID-19 девять пациентов, в тяжёлом состоянии находится 41 человек, 19 подключены к аппаратам ИВЛ.