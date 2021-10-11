Новосибирск, 11 октября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проведения проверки, организованной после травмирования школьницы в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Подросток

Напомним, что ранее региональное управление СКР начало доследственную проверку по сообщению о том, что семиклассник одной из школ Кировского района города повредил однокласснице линейкой глаз.

Читайте также: Новосибирский школьник повредил однокласснице глаз линейкой

В ходе проверки будет дана оценка бездействию сотрудников школы, которые, по словам матери пострадавшей девочки, не предприняли никаких мер на сообщения о буллинге в классе.