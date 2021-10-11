Пекин, , 05:58 — REGNUM Необоснованные требования Индии создают препятствия для решения приграничного вопроса. Об этом 11 октября заявил официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Лун Шаохуа.

Флаги Китая и Индии Times Asi

По словам Лун Шаохуа, Китай прилагает максимум усилий для снижения напряжённости на китайско-индийской границе. Шаохуа уточнил, что Китай искренне старается сохранить межгосударственные и межармейские отношения с Индией.

Тем не менее, представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР отметил, что Китай намерен отстаивать свой суверенитет и надеется, что Индия «не будет руководствоваться неверными оценками». Как пояснил Шаохуа, индийская сторона должна искренне предпринять шаги, необходимые для обеспечения общими силами безопасности и мира в приграничной зоне Индии и Китая.

В ходе 13-го раунда переговоров между Индией и Китаем по пограничным вопросам Индия потребовала от Китая завершить развод войск в провинции Ладакх. Переговорный процесс между двумя странами призван снизить напряжённость на китайско-индийской границе в Ладакхе, где время от времени происходят столкновения между китайскими и индийскими солдатами.

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