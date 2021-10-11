Тында, Амурская область, 11 октября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Заместитель главы города Тында Амурской области Мария Тимощук получила сообщение с угрозами. Неизвестный уведомил, что наблюдает за ней и обещал, что «скоро всё кончится», рассказала в еженедельном обращении к горожанам мэр Тынды Марина Михайлова. Она назвала этот случай курьёзом, сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Угроза

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«Обострились желания жалобщиков, ну, и других странных личностей. Так, недавно по ватсапу моему заместителю Марии Александровне Тимощук пришла угроза: мол, скоро все кончится, я за вами наблюдаю. Вот и думай: то ли это фанат, то ли это маньяк, и не ждёт ли он её в подъезде. Как будто правоохранительным органам больше нечем заниматься. Ограничивайте, пожалуйста, свои желания, товарищи фанаты!» — обратилась к горожанам мэр Тынды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее угрозы поступали в адрес самой главы Тынды Марины Михайловой. Пьяная горожанка угрожала расчленить мэра за отключение электричества в её квартире.