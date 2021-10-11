Стрежевой, Томская область, 11 октября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. В Томской области жительница города Стрежевого 1974 года рождения стала жертвой мошенников. Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, женщина перевела на «страховые ячейки» более 1 млн рублей.

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По предварительным данным, стрежевчанка решила приобрести авиабилеты на одном из сайтов в интернете. Она ввела личные данные, реквизиты банковской карты, пароль подтверждения операции из смс-сообщения и оплатила билет на сумму около 5 тыс. рублей. Затем на сайте высветилась ошибка — «убедитесь в наличии средств на счёте».

Чтобы получить консультацию, женщина позвонила на «горячую линию банка». «Сотрудник банка» заявил ей, что она стала жертвой мошенников. Он также сказал, что позже с ней свяжутся для разъяснения ситуации.

Действительно, позже с потерпевшей связалась женщина, которая представилась «банковским работником». Она поинтересовалась, переводила ли стрежевчанка деньги некому гражданину, на что получила отрицательный ответ. Затем «сотрудница банка» попросила продиктовать данные карты, что женщина и сделала.

Через некоторое время ей позвонил «ведущий специалист банка». Он убедил женщину, что она должна помочь в установлении недобросовестных работников. Для этого якобы нужно оформить заявку на кредит на максимальную сумму.

Женщина взяла кредит на 950 тыс. рублей, обналичила деньги и частями перевела их на счета мошенников. Она думала, что переводит деньги на «страховые ячейки», и таким образом взятый ею кредит будет аннулирован.

Всё это время злоумышленники оставались на связи с женщиной, общаясь с ней по телефону и с помощью мессенджера.

Затем стрежевчанке позвонил «сотрудник правоохранительных органов». Он заявил, что совершившие мошенничество «работники банка» установлены, возбуждено уголовное дело, по которому она будет проходить в качестве свидетеля. Также он попросил никому не рассказывать о случившемся.

На следующий день женщине снова позвонили «работники банка». Они уговаривали её оформить ещё один кредит, чтобы поймать другую группу мошенников, однако она отказалась. Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

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