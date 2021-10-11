Москва, 11 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Московский инновационный кластер (МИК) присоединился к глобальной сети по развитию кластеров и инноваций TCI Network. Об этом 11 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Picserver.org Инновации

Указанная сеть создана организацией The Competitiveness Institute — Asociación Competitividad, которая объединяет профессионалов из технологических кластеров со всего мира. Сообщество выступает организатором конференций, деловых миссий и программ обмена опытом, а также семинаров, мастер-классов.

«Сотрудничество с ведущими технологическими организациями открывает для нас новые возможности. Например, совместные программы с кластерами других стран будут способствовать продвижению проектов московских инноваторов на зарубежных рынках», — сказал Сергунина.