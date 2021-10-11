Вашингтон, 11 октября, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Онлайн-игра New World компании Amazon вторую неделю подряд лидирует в рейтинге сервиса Steam. Об этом 10 октября сообщает портал Steam DB.

Скриншот с YouTube New World

На момент написания этой новости в New World играли более 475, 6 тыс. пользователей Steam, при этом за 24 часа в пик онлайна игра собрала 727,3 тыс. геймеров. В топ-5 игр Steam с максимальным онлайном также вошли Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Apex Legends и Team Fortress 2.

Напомним, релиз New World состоялся 28 сентября 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Amazon Games Orange County выпустила к игре первый патч, исправляющий ряд ошибок.