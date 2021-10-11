Хабаровск, 11 октября, 2021, 05:35 — ИА Регнум. В Хабаровске грузовик сбил чемпиона мира среди юниоров по конькобежному спорту из Петербурга Руслана Захарова — он скончался в больнице.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

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«В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года», — сообщается на странице в соцсетях Союза конькобежцев России.

В региональных СМИ пишут, что утром 10 октября спортсмен шёл по проезжей части улицы Карла Маркса, где его сбил автомобиль Toyota Dyna. Руслан Захаров получил травмы головы, грудной клетки и ног. Врачам не удалось его спасти.

Ведется расследование ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту смертельного ДТП на трассе Адлер — Альпинка возбуждено уголовное дело.