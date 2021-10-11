Якутск, 11 октября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Корабль Люка Скайуокера установили в парке активного отдыха «Урдэл» в Якутии. Истребитель построил из фанеры косплеер из Якутска Айаал Фёдоров, написало 11 октября News.Ykt.ru.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Коплеер в образе Люка Скайуокера

Читайте также: Авторы Heavy Rain могут разрабатывать игру по «Звёздным войнам»

«Создание корабля заняло у нас все лето, было потрачено много сил и средств. Обратите внимание на детализацию корабля, получилось очень круто, а вы как считаете?» — написал в соцсетях создатель фантастического космического истребителя.

Корабль выглядит очень реалистично. В планах Айаала Фёдорова также построить дроиды R2-D2 и C-3PO из той же вселенной. Ранее он создал звездолет Razor Crest («Лезвие бритвы») из сериала «Мандалорец». Космический корабль был установлен на Сопке любви в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, французская студия Quantic Dream может работать над новой игрой по франшизе «Звездные войны». На это 18 сентября в посте на своей twitter-странице намекнул известный инсайдер Том Хендерсон.