Вашингтон, 11 октября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. США могут столкнуться с финансовым кризисом, если в Конгрессе не удастся к декабрю согласовать новое повышение потолка госдолга. Об этом 11 октября заявила министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телеканала ABC.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Повышение потолка госдолга позволит обеспечить финансирование ряда прежних инициатив Конгресса. В случае, если потолок госдолга поднят не будет, ситуация обернётся задержками социальных пособий, выплат военным и приостановкой налоговых вычетов на детей.

Йеллен предупредила, что невозможность повысить лимит заимствований с большой вероятностью вызовет рецессию и приведёт к финансовой катастрофе. По словам главы минфина США, уже к 18 октября ресурсы минфина будут будут исчерпаны, если Конгресс не поднимет к этому времени потолок госдолга либо не приостановит лимит заимствований, чтобы избежать дефолта.

«Будет подорван статус ценных бумаг минфина — самого надёжного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты», — пояснила глава минфина США.

Сенат проголосовал за повышение лимита госдолга 7 октября. Президент США Джозеф Байден подпишет эту инициативу после её одобрения в палате представителей Конгресса. Заседание по данному вопросу назначено на 12 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одобрении Сенатом США инициативы о повышении американского госдолга на $480 млрд.