Якутск, 11 октября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Мэрией Якутска принято решение активно препятствовать работе магазинов, которые нарушают правила продажи алкоголя. С ними будут расторгать договора, под снос пойдёт здание торговой точки «Енисей», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в телеграм-канале мэрии. Решение часто пользоваться такой мерой воздействия было принято 11 октября на планёрке горадминистрации.

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«Со стороны городских властей инициированы процедуры расторжения договоров на аренду земли данных НТО и последующий снос объектов нестационарной торговли», — отметили в мэрии.

В октябре была выявлена нелегальная торговля спиртным в двух магазинах — «Флагман» и «Енисей».

Как сообщало ИА REGNUM, «Флагман» торговал алкогольной продукцией, не имея разрешения на этот вид деятельности. Управа Губинского округа Якутска расторгла договор с владельцем торговой точки и предписала снести здание магазина.