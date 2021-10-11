Владивосток, 11 октября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Во Владивостоке продолжается реализация муниципальной программы по освещению придомовых территорий — работы закончены уже по 19 адресам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе городской мэрии.

Zauberin Фонарь

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В ближайшее время освещение появится ещё в 28 дворах.

«Во дворах устанавливают фонари как на солнечных батареях, так и подключаемые к электросетям. Какое оборудование установить, решают собственники совместно с управляющими компаниями, они же выбирают подрядную организацию», — пояснили специалисты городского управления содержания жилищного фонда.

Отмечается, что до конца года новые фонари появятся в 123 дворах во всех районах Владивостока. Средства на освещение были выделены из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года в Москве установят около 10 тыс. «умных» фонарей.