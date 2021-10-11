Хабаровск, 11 октября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжается модернизация школьных столовых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Столовая

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В этом году планируется переоборудовать 59 столовых. На эти цели по распоряжению губернатора Михаила Дегтярёва выделено 55 млн рублей.

Под программу модернизации пищеблоков в этом году попали 11 школ в Вяземском районе. Общие расходы — 4 млн рублей, 2,7 млн из которых — средства регионального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство просвещения РФ одобрило заявку Хабаровского края на получение гранта в размере 824 млн рублей для строительства школы на 1100 мест в столице региона.