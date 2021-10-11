Якутск, 11 октября, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев намерен сменить свою должность на место работы в столице России. Он готов стать заместителем федерального министра, написал телеграм-канал 14News со ссылкой на источник в окружении главы Якутии.

Якупова Инна Айсен Николаев

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«Последние две недели очень активно (работает над своим трудоустройством в столице), в том числе по линии администрации президента. В идеале его устроила бы должность заместителя федерального министра. Но пока ответа на его просьбу нет», — отметил источник.

Также сообщается о том, что 25 сентября глава Якутии написал заявление об увольнении по собственному желанию, оставив дату открытой. По информации 14News, причиной намерения оставить своё место стали результаты выборов в Госдуму — в Якутии по итогам голосования 17−19 сентября победила КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, КПРФ обошла «Единую Россию» на 2% голосов. По одномандатному округу также победил представитель компартии.