Хабаровск, 11 октября, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Министерство просвещения РФ одобрило заявку Хабаровского края на получение гранта в размере 824 млн рублей для строительства школы на 1100 мест в столице региона.

Minobr.astrobl.ru В классе

Читайте также: Столице Киргизии не хватает школ — имеющиеся переполнены в два раза

Новая школа появится на пересечении улиц Демьяна Бедного и Свердлова в Хабаровске.

«Так же, как и в случае со школой в микрорайоне «Строитель», возводить объект будем с использованием механизма государственно-частного партнерства. Земля уже оформлена. Ввести обе новые школы (самые большие в нашем регионе) в эксплуатацию планируем в 2023 году», — написал 11 октября в своем телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Глава края добавил, что идут переговоры по поводу федерального финансирования и подбора частных инвесторов, чтобы ещё две школы построить в микрорайоне «Ореховая сопка».

Как сообщало ИА REGNUM, столице Киргизии требуется гораздо больше школ, поскольку имеющиеся переполнены более чем в два раза.