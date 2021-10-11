Ректор Малой АН Якутии уволен за отказ разместить ковидный госпиталь
Якутск, 11 октября, 2021, 04:35 — ИА Регнум. В Якутии из-за COVID-19 остановлена работа центра выявления и поддержки одарённых детей — Малой академии наук. С её ректором Василием Павловым расторгнут трудовой договор из-за его отказа предоставить здание центра для размещения ковидного госпиталя, сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM.
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Об этом ректор рассказал в Instagram. На официальном сайте Малой академии наук подтверждается информация о переоборудовании образовательного центра в стационар.
«В связи с передачей жилого корпуса академии под инфекционную больницу для больных COVID-19 все очные образовательные программы на базе Малой академии наук приостановлены», — отметили в учреждении.
По словам Василия Павлова, он был уволен неожиданно. Трудовой договор с ним расторгнут в одностороннем порядке.
Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости увеличивать количество коек в ковидных госпиталях ранее заявляла заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. Такое решение было принято в связи с ростом количества коронавирусных больных.