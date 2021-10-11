Мехико, 11 октября, 2021, 04:29 — ИА Регнум. Тропический шторм «Памела» сформировался в Тихом океане и движется к побережью Мексики. Об этом 10 октября сообщает метеорологическая служба латиноамериканской страны.

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В настоящее время «Памела» находится в 425 км на юго-запад от города Мансанильо в мексиканском штате Колима. Стихия продвигается на северо-запад со скоростью около 6,6 м/сек. В эпицентре шторма скорость отдельных порывов ветра составляет до 27 м/сек.

По прогнозам метеорологов, шторм обрушится на штаты Герреро, Колима, Мичоакан, Наярит и Халиско. Высота волн у тихоокеанского побережья Мексики будет достигать двух метров. Ожидаются ливневые дожди с большой вероятностью схода оползней и наводнений. Власти страны призвали жителей прибрежных штатов на западном побережье внимательно следить за оповещениями и быть готовыми к эвакуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало об усилении до урагана тропического шторма «Николас», сформировавшегося у восточного побережья Мексики.