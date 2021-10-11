Сорск, Хакасия, 11 октября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. В хакасском Сорске студентка проведёт десять суток в изоляторе за езду в нетрезвом виде. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Хакасии.

Пьянство за рулём

По данным ведомства, инцидент произошёл в городе Сорске 26 сентября. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль, двигавшийся без включённого света фар. Водитель не остановился у стоп-линии на железнодорожном переезде. Заметив патрульный автомобиль, нарушитель начал набирать скорость и удаляться. При перестроениях он не подавал сигналы поворота.

Инспекторы ДПС остановили машину и увидели, что за рулём находится молодая девушка с признаками алкогольного опьянения. По результатам экспресс-теста содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 2,5 мг/л. Это более чем в 15 раз превышает допустимую норму.

Более того, девушка не обучалась вождению. Автомобиль она взяла у спящего знакомого, с которым всю ночь распивала алкоголь. Автоледи заявила, что взяла машину, чтобы быстро добраться до Саяногорска, где она обучается в одном из учебных заведений.

Машину полицейские изъяли и поместили на штрафстоянку. По решению мирового суда девушке был назначен административный арест на десять суток.

Позже хозяин авто обратился в полицию, заявив об угоне. Против студентки было возбуждено уголовное дело (ст. 166 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

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