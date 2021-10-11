Хабаровск, 11 октября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие выходные, 9−10 октября, скончались от COVID-19 девять пациентов, в тяжёлом состоянии находится 41 человек, 19 подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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За последние двое суток в крае выявлено почти 600 новых случаев заражения коронавирусом.

На 11 октября зарегистрировано с начала пандемии 86 893 носителя коронавируса, 80 732 человека выздоровели, не справились с болезнью 837 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. На 10 октября общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет 71 071, причём 221 из них обнаружили только за минувшие сутки.