Лос-Анджелес, США, 11 октября, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Джеймс Ганн намекнул, что в третьей части фильма «Стражи галактики» один из героев может расстаться с жизнью. Публикацию режиссёр разместил 10 октября на своей twitter-странице.

Х/ф «Стражи Галактики», постер, 2014 г

Кинематографист ответил на публикацию издания Screen Rant, в которой журналист Купер Худ задался вопросом о том, выживут ли все члены команды Стражей или же кто-то из них умрёт.

«Как минимум, в чём-то одном они правы», — написал Ганн, таким образом запустив бурное обсуждение в Twitter. Отметим, что в своей статье Худ предположил, что в третьем фильме «Стражи галактики» погибнут Ракета или Дракс.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1447207324104499200

Напомним, ракету в фильме «Стражи Галактики. Часть 3» озвучит Брэдли Купер, Дракса сыграет актёр и реслер Дэйв Батиста. Мировая премьера фильма запланирована на 5 мая 2023 года.