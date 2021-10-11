Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 11 октября, 2021, 04:05 — ИА Регнум. На юге Таймырского муниципального района Красноярского края 11 октября ожидаются порывы северного ветра 15−20 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Елена Чернышова ИА REGNUM Северное сияние над охотничьей промысловой точкой, расположенной на реке Пясина на Таймыре

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По данным управления, в центральных и южных районах края 11 октября на дорогах местами ожидается гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области 11 октября ожидается переменная облачность.

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