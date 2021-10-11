Владивосток, 11 октября, 2021, 03:58 — ИА Регнум. В семи муниципалитетах Приморья запущены 43 котельные, которые обеспечивают теплом 92 социально значимых объекта и 60 жилых домов. Полностью подключат всех потребителей к отоплению к концу октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства Приморья.

Josh Wedin Батарея отопления

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Так, в Красноармейском районе работают девять котельных, в Пограничном округе — две, в Тернейском — 12, Пожарском районе — одна, Яковлевском — 13, Арсеньеве — пять, Владивостоке — одна.

На 11 октября готовность края к предстоящей зиме составляет почти 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, ввиду сложившихся в 2021 году погодных условий отопительной сезон в Алтайском крае стартовал раньше обычного, но при обычных проблемах: не все муниципалитеты успели подготовиться к подаче тепла. Потребовалось вмешательство прокуратуры региона.