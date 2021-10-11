Москва, 11 октября, 2021, 03:53 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск, адресованный компании «Т-Платформы» — российскому разработчику суперкомпьютеров. Претензии Министерства промышленности и торговли РФ начнут рассматривать 8 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Деньги

Иск министерства поступил в суд 5 октября 2021 года. Дело рассматривает судья Абреков. В споре речь идёт «о взыскании задолженности по договорам о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры». Документы были подписаны в октябре 2016 года. Сумма претензий — 4 526 323 218,51 рубля. Изначально в карточке дела была указана сумма в 2,7 млрд рублей, но в определении судьи о принятии иска она увеличилась.

На сайте компании уточняется, что она единственная среди российских разработчиков представлена в мировом рейтинге суперкомпьютеров. Фирма реализовала свыше 400 проектов. Среди известной продукции — процессоры серии «Байкал».

Напомним, ранее министерство в первой инстанции проиграло спор на 500 млн рублей с АО «Байкал Электроникс». Сумма фигурировала как штраф за недостижение целевых показателей эффективности реализации комплексного проекта. Учредителем этой фирмы был Всеволод Опанасенко — основатель «Т-Платформы», который ранее стал фигурантом уголовного дела о поставке МВД компьютеров на базе процессора «Байкал-Т1».