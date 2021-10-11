Сантьяго, 11 октября, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Марш протеста перерос в беспорядки в Чили, в ходе которых погибла женщина. Об этом 11 октября сообщает радиостанция BioBioChile.

Mauricio Arriagada Протесты в Чили

Акция протеста называлась «Марш за сопротивления мапуче и автономию народов», в ней приняли участие около 350 человек. Мапуче — это одна из коренных народностей Чили, они проживают большей частью в бедных районах Араукании. Представители народности требуют от правительства страны вернуть им земли их предков.

Протестный марш изначально носил мирный характер, но затем манифестанты попытались перекрыть одну из улиц города и у них возникла стычка с сотрудниками полиции. В одну из женщин попала петарда, запушенная кем-то из участников марша. Пострадавшая была госпитализирована и позднее скончалась.

Всего в столкновениях пострадали 17 сотрудников полиции, а девять чселовек были задержаны за различные правонарушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о марше против нелегальной миграции в Чили, который закончился поджогом палаток мигрантов из Венесуэлы.