Тверь, 11 октября, 2021, 03:27 — ИА Регнум. Решением арбитража Тверской области банкротное дело, начатое в отношении АНО высшего образования «Институт «Верхневолжье», прекращено. Основанием стало отсутствие у должника какого-либо имущества, за счёт которого можно профинансировать процедуру несостоятельности. Налоговый орган, выступивший истцом в деле, также заявил о невозможности взять расходы на себя. Производство по делу завершено, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

При этом в материалах спора ранее фигурировали сведения, что актив баланса ответчика по итогам 2020 года составил 12,44 млн рублей.

Основанием для обращения инспекции ФНС №10 по Тверской области в суд стали долги института в размере 8,8 млн рублей. Дело начато в июне 2021 года. Спор рассматривала судья Лапина.