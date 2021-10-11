Вашингтон, 11 октября, 2021, 03:13 — ИА Регнум. В сеть, кроме информации о доходах топовых стримеров платформы Twitch, выложили список каналов, которые администрация сервиса запрещала блокировать модераторам. Об этом 10 октября сообщил портал Comicbook.

Gage Skidmore Twitch

В списке, в частности, присутствуют стримеры Tyler1, Ricegum, DJWheat и другие популярные лидеры платформы. В сопутствующих пояснениях указано, что если эти пользователи совершают какие-либо нарушения, то о них нужно ставить в известность определённых людей в компании.

Издание отметило, что несмотря на то, что сам факт существования такого списка шокирует, не ясно, сколько ему лет и когда именно он был составлен. Кроме того, автор статьи обратил внимание, что ранее администрация Twitch не раз показывала, что может заблокировать любого пользователя, вне зависимости от уровня его популярности. Например, с этим толкнулись таких популярные стримеры, как xQc, Amouranth и даже Dr Disrespect.

Ранее в сеть выложили информацию о доходах топ-стримеров Twitch за период с 2019 года по октябрь 2021-го. В тройке самых «богатейших» пользователей платформы оказались стримеры CriticalRole ($9,6 млн), xQcOW ($8,4 млн) и Summit1g ($5,8 млн).