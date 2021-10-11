Петропавловск-Камчатский, 11 октября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. На Камчатке в реке в районе посёлка Усть-Камчатск обнаружили тело пропавшего мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в краевом СУ СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река

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6 октября двое жителей Камчатки пошли на рыбалку. Один из них ночью на резиновой лодке отправился ставить сети на реке и не вернулся. Были организованы поиски мужчины.

Его тело было обнаружено в реке на расстоянии 1 км от посёлка Усть-Камчатск.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке уже неделю ведутся поиски пропавшего на Ключевском вулкане альпиниста.